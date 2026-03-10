Napadla mě první, brání se recidivista. Trest vězení za útok na Ukrajinku přijal

Autor: iri
  13:42
Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval na facku, kterou od ženy dostal poté, co jí nadával.

Soudy

Soudce Jiří Šimek při ukládání dvacetiměsíčního trestu pro jednatřicetiletého Patrika Slašťana přihlédl i k tomu, že muž – podle jeho názoru – projevil před soudem upřímný náhled na to, co spáchal.

„Zcela souhlasím s tím, co tady říkal státní zástupce, že významnou polehčující okolností je to, jak se k tomu pan obžalovaný postavil. Až na drobné detaily přiznal vinu a usnadnil vyšetřování. Mám za to, že i ta jeho reflexe směrem k tomu činu byla učiněna upřímně, zejména v tom závěrečném návrhu,“ uvedl soudce.

Při odchodu z jednací síně však postoj odsouzeného muže vypadal jinak. Přestože o chvíli dřív přijal bez výhrad nepodmíněný trest, na chodbě označil za viníka své situace poškozenou cizinku.

Za vyhození Ukrajinců z vozu dostal tramvaják 200 hodin prací a převýchovu

„Takhle to dopadá, když frajerka vás napadne jako první a vy jdete sedět,“ řekl novinářům, když ho odváděla eskorta. „Já se budu mít v trestu dobře. S trestem souhlasím, ale napadla mě prostě první. Takhle to v tomhle státě funguje – že vás ukrajinský národ napadne jako první a vy jdete sedět,“ prohlásil.

O hodinu dřív, při své závěrečné řeči, přitom z toho, že je stíhán, nevinil poškozenou ženu, ale hlavně svou zálibu v alkoholu.

“Nejdůležitější je, co bude dál, až vylezu. Až budu na svobodě, tak si chci nechat nějaké protialkoholní léčení, protože to není normální. Až 95 procent všeho, co dělám, ty trestné činy, tak je na alkoholu. Ten trest, jak jsem teď na vazbě, je správný, protože bych si neuvědomil, jak se chovám k lidem. Jsem drzý i na svého otce a na svoji přítelkyni. Samozřejmě, můžu za to já, ale jak se napiju, tak se chovám velmi špatně,“ kál se muž před vyhlášením rozsudku.

Soudy

V nadávce použil slovo „ukrajinské“

K incidentu, který soud projednával, došlo loni v červnu v odpoledních hodinách u zastávky Sídliště Barrandov. Podle rozsudku tehdy kolem Slašťana procházela poškozená žena s nezletilou dívkou, obě jsou občanky Ukrajiny, a bavily se spolu rusky. Muž jim začal vulgárně nadávat.

„Na což poškozená reagovala tak, že se otočila a řekla: Co? Vzápětí k ní obviněný přistoupil a vydechl jí do obličeje cigaretový dým. Poškozená do něj přinejmenším strčila a poté ji obviněný napadl úderem do hlavy, kopem do stehna, následně ji uchopil za ramena a s velkou razancí ji odhodil do silnice, v důsledku čehož poškozená upadla na záda, udeřila se do temene hlavy a zůstala ležet,“ popsal soudce, co se na místě odehrálo.

Slašťan se hájil tím, že reagoval na facku, kterou mu žena dala. Podle soudce k nějakému fyzickému kontaktu ze strany ženy došlo, přímo facku ale za prokázanou nemá.

Obžalovaný muž také odmítal, že zaútočil na ženu kvůli její ukrajinské národnosti. Podle soudce však právě to, že oběma kolemjdoucím před útokem nadával do „ukrajinských ku**v“, tento motiv prokazuje.

Na jedné straně muži podle soudu polehčilo jeho doznání, na druhé mu přitěžuje jeho minulost. V trestním rejstříku má šest záznamů a činu se dopustil v podmínce – k té byl před časem odsouzen za to, že napadl jinou ženu, o které si rovněž myslel, že je Ukrajinka.

Soudce připomněl, že dřívější roční podmínka bude nyní muži pravděpodobně přeměněna na nepodmíněný trest. Ve vězení tak stráví o dalších 12 měsíců déle, celkem tam tedy pobude 32 měsíců.

Úterní rozsudek ohledně viny a trestu je pravomocný. Napadenou ženu, která se po útoku potýkala s psychickými problémy, má Slašťan odškodnit částkou ve výši zhruba 30 tisíc korun. Její zmocněnec žádal víc peněz a ponechal si lhůtu pro možné odvolání.

Soudy

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

