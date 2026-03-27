Útok zápalnými lahvemi na ruské středisko v Praze. Pachatele hledá policie

Ruské středisko vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.
Český majetek Čechům, volali aktivisté ze střechy Ruského centra v Praze
„Od včerejšího (čtvrtečního, pozn. red.) večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ uvedla policie.
Ředitel RSVK Girenko řekl, že nevybuchly láhve mířící dovnitř do budovy. Okna, na které pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za „nelidská stvoření“ a „teroristy“. Naplánování útoku podle něj není náhodné, na úátek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury. Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.
Za barbarský čin označila útok na Ruský dům v Praze také mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, uvedla agentura TASS.
Barbarský čin, zní z Kremlu po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze
Ruský dům se stal terčem aktivistů vloni v únoru. K zabavení ruského majetku vyzývali ze střechy budovy aktivisté ze skupiny Kaputin. „Česká vláda dělá příliš málo v zabavování ruského majetku. Příkladem je toto špionážní středisko, které řídí akce extrémistických skupin,“ uvedl tehdy pro iDNES.cz organizátor Otakar Van Gemund.
Podle informací na webu patří k základním činnostem střediska organizování programů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání a propagace ruského jazyka a Ruska. Úlohou je seznámení české veřejnosti s historií a kulturou národů Ruské federace, s jejím kulturním, vědeckým a hospodářským potenciálem. Má také upevňovat styky s krajany, kteří trvale žijí v zahraničí.
Rusko si v minulosti na postoj Česka ve vztahu k středisku stěžovalo. Bývalý velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij loni v květnu v rozhovoru pro list Izvestija uvedl, že kolem Ruského domu panuje „nezdravá atmosféra“.
Studenti šli na exkurzi do Ruského domu. Absolutní šílenství, zuří hejtmanka
Zmejevskij tehdy řekl, že v českých médiích se pravidelně objevují výzvy k uzavření Ruského domu, a do toho je terčem „chuligánských výpadů“ různých organizací i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.
Loni v polovině dubna desítky lidí z podnětu iniciativy Hlas Ukrajiny protestovaly před Ruským domem proti šíření ruské kultury. Kritici upozorňují, že tyto instituce slouží jako nástroje k šíření ruské propagandy a dezinformací. Některé evropské země je nařídily uzavřít.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku.
Pozornost českých aktivistů přilákaly ruské nemovitosti i v dalších případech. Například v únoru 2024 spolek Kaputin namaloval ukrajinskou modro-žlutou vlajku na chodníku v oploceném areálu ve Schwaigerově ulici v Praze. Případ se dostal až před soud, který rozhodl, že aktivisté nespáchali namalováním ukrajinské vlajky v bytovém komplexu ruské ambasády v pražské Bubenči trestný čin a případ poslal městské části k přestupkovému řízení.
V březnu 2022 aktivisté polili schody před ruským velvyslanectvím v pražském Bubenči rudou barvou na protest proti ruské agresi vůči Ukrajině. Obdobné věci se dějí i v Rusku, například loni v září někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině budovu českého velvyslanectví v Moskvě.