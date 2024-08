V bazénu utonul chlapec, který úředně neexistoval. Matka věří konspiracím

Roční chlapec si podle záchranářů hrál se svými dvěma staršími sourozenci v bazénu, který se nacházel na zahradě rodinného domu v obci na Kladensku. Rodiče však nechali dítě delší dobu bez dozoru. Na dně bazénu uvázl na neznámou dobu. Podle záchranářů se mu matka poté, co ho našla, poskytnout první pomoc, a to zevní masáží srdce.

Sami záchranáři to po půlhodinovém úsilí dokázali. Resuscitací stabilizovali chlapci základní životní funkce. Následně byl bez nutnosti podpory oběhu letecky převezen do nemocnice Motol. Tam však nakonec stejně zemřel.

„Kladenští kriminalisté celou událost prozatím prověřují pro podezření z přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Mimo systém

O existenci ročního dítěte ale neměly úřady žádné informace. Chlapce matka podle zjištění Deníku N totiž porodila doma. Nesplnila zákonnou povinnost dítě nenahlásit na matriku. To se má udělat v případě domácího porodu do tří dnů od narození dítěte. Chlapec nebyl zaregistrovaný ani u zdravotní pojišťovny, což by měl rodič udělat do osmi dnů života dítěte, tudíž ho neměl v péči žádný pediatr. Dítě tedy nemělo rodné číslo ani rodný list a bylo takzvaně „mimo systém.“

Žena sympatizuje s názorovým proudem, který se zakládá hlavně na konspiracích. Tento proud vychází z amerického hnutí Suverénních občanů a v první řadě neuznává existenci států. V České republice je především známé hnutí Legitimní věřitelé České republiky (LVČR). S jeho členy je žena v kontaktu hlavně na sociálních sítích.