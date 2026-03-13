Veterináři zkontrolovali útulek Bouchalka, důvod k odebrání psů nezjistili

Autor: ČTK
  16:22aktualizováno  16:22
Krajská veterinární správa (KVS) doposud nezjistila v útulku Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku tak závažné problémy, které by si vynutily podání návrhu na odebrání zvířat. Praktiky útulku inspektoři prověřovali kvůli podezření na týrání zvířat.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Veterináři zároveň pokračují v kontrolách a prošetřují ve spolupráci s policií několik podnětů, řekl dnes mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Péči o psy v útulku Bouchalka kritizuje mimo jiné spolek Unie práv zvířat, v neděli se v Kladně koná demonstrace za ukončení provozu útulku. Je soukromý, majitelkou je Eugenie Sychrovská, která už dříve řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat.

„Do této chvíle prověřování KVS nezjistilo v útulku tak závažné problémy, kvůli kterým by bylo potřeba ze strany KVS podat návrh obci s rozšířenou působností na odebrání zvířat do náhradní péče,“ uvedl Vorlíček.

Podrobnější informace podle něj veterináři zveřejní po ukončení prověřování.

Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Kladenští kriminalisté ve čtvrtek informovali, že případ vyšetřují jako podezření na týrání zvířat, zatím nikoho nestíhají, ale také pokračují v prověřování.

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání rozhodují o umístění zvířat do útulků obce, s útulkem Bouchalka spolupracují desítky obcí a měst z Kladenska včetně Kladna. Kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) minulý týden na kritiku reagoval záměrem na stavbu nového útulku, vedení města o tom bude jednat.

