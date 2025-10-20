Hádka, která vyústila v pobodání, se odehrála v rodinném domě v neděli krátce před desátou hodinou večer, na místě zasahovali policisté i záchranáři.
„V péči jsme měli pacienta se středně těžkým zraněním, bodnou ranou na hrudi. Muže jsme po ošetření převezli do FNKV,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí zdravotnické záchranné služby středočeského kraje Monika Nováková.
Policie případ dále prošetřuje. „Žena, která je ročník 1965, byla na místě zadržena,“ uvedl mluvčí policie Pavel Truxa.
Žena je podezřelá z pokusu o těžké ublížení na zdraví.