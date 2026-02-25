Nehoda se stala po 13. hodině na světelné křižovatce. „Naši policisté jeli na oznámenou událost, měli zapnuté výstražné světelné znamení, jeli po vedlejší komunikaci a střetli se poté v křižovatce s řidičem osobního vozidla. Dechové zkoušky jsou negativní,“ uvedla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Podle jejích slov patrně nehodu zavinili policisté. „Řešit to bude teď odbor vnitřní kontroly,“ dodala Richterová.
Záchranáři na místě ošetřili tři lehce zraněné. „Všechny jsme vezli na chirurgii do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
Křižovatka už je po nehodě plně průjezdná.
