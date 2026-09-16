Uzavírka Sítenského mostu v Kladně začne do konce listopadu, čeká jej oprava

Autor: ČTK
  11:19aktualizováno  11:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Uzavírka Sítenského mostu v Kladně začne do konce listopadu, čeká jej kompletní oprava. Řidiči po mostu, který spojuje centrum Kladna se sídlištěm Sítná a s částí Kročehlavy, neprojedou podle předpokladů více než jeden rok. Celkové náklady přesáhnou 150 milionů korun bez DPH. Je hotová dokumentace i stavební povolení. Nyní musí uplynout úřední lhůty pro schválení objízdné trasy autobusů, řekl dnes ČTK náměstek kladenského primátora Přemysl Mužík (Volba pro Kladno).

Některé části mostu nejsou v dobrém stavu, je třeba kompletně vyměnit mostovku a obnovit pilíře. Právě rozsah úprav nedovolil uskutečnit zvažovaný záměr, podle kterého vedení města chtělo provoz na mostě zachovat. "Ono to není technicky možné," uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Město při přípravě rekonstrukce využilo metodu Design and Build, kdy projekt i stavbu zajistí stejná firma. Cílem bylo nejen ušetření nákladů, ale i předcházení tomu, aby firma během prací zpochybňovala provedení projektu.

Řidiči budou moci uzavřený most objet například ulicemi Josefa Čapka a Železničářů nebo přes ulici Josefa Čapka, Dr. Foustky a J. Hory, variant pro osobní auta bude více. Most bude mít i po rekonstrukci čtyři jízdní pruhy, dva v každém směru.

Bývalé vedení Kladna připravovalo zhruba před šesti lety vybudování nového mostu podle návrhu architekta Josefa Pleskota, vzniknout měla unikátní stavba bez pilířů. Podle tehdejších cen měl stát kolem 350 milionů korun. Volf návrh už dříve označil za esteticky zajímavý, ale podle něj je cílem současného vedení města zajistit provoz mostu efektivně a ekonomicky.

Sítenský most měří téměř 144 metrů a zkolaudován byl v roce 1966. Jeho životnost po opravě by měla být dalších 80 let.

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