V Benešově by mohly vládnout dosavadní koaliční strany se Srdcem pro Benešov

V Benešově by mohly v příštích čtyřech letech vládnout dosavadní koaliční strany Benešov pro život, Volba pro Benešov a ODS. Druhou možností je vznik širší koalice, v níž by k těmto stranám přibylo ještě uskupení Srdcem pro Benešov. ČTK to dnes řekl lídr vítězného Benešova pro život a kandidát na starostu Jakub Hostek. Volební jednička Srdcem pro Benešov Jana Čechová uvedla, že by její sdružení o koaliční spolupráci velmi stálo.
"Chceme to držet na půdorysu stávající koalice a budeme jednat o tom, zda k sobě vezmeme ještě Srdcem pro Benešov, anebo to zůstane v původním složení," uvedl Hostek. Výhodou široké koalice by podle něj byla větší stabilita i skutečnost, že by se do rozhodování zapojilo více subjektů. Totéž ČTK potvrdil lídr Volby pro Benešov Tomáš Budil. "Jestli se to ještě rozšíří, se uvidí," uvedl.
Čechová ČTK řekla, že Srdcem pro Benešov by širší koalici uvítalo a je nakloněno konstruktivní spolupráci. "Naše požadavky při vyjednávání nebudou nějak přehnané, skutečně nám jde primárně o možnost spolupráce," dodala.
Hostek se už sešel se zástupci všech stran v zastupitelstvu, s některými jen osobně, s jinými na úrovni vyjednávacích týmů. Předpokládá, že do konce týdne se dohoda o koalici ještě neuzavře. Podle Budila by se mělo jednat také příští týden v pondělí. "Trošku jsme se posunuli, ale zatím definitivní dohoda nepadla a domluvili jsme se, že budeme ještě v jednání pokračovat," dodal Budil.
Benešov pro život obsadil v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu sedm křesel. V minulých volbách byl třetí, polepšil si o dva mandáty. Druhá Volba pro Benešov naopak o jednoho zastupitele přišla, nyní jich má šest. Třetí v obecních volbách skončilo uskupení Srdcem pro Benešov (TOP 09, STAN), má pět zastupitelů, stejně jako čtvrté ANO. Tři zastupitele má pátá ODS a šestí skončili Piráti s jedním mandátem.