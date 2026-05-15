V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová, dělníci mají vyzděná a vybetonovaná všechna patra a začnou pracovat uvnitř. Hotovo má být příští rok v březnu, město chce do té doby také upravit okolí. Projekt za pět milionů korun počítá s opravou silnice a vybudováním parkovacích míst, řekl dnes novinářům místostarosta Roman Tichovský (ODS).
Původní plán zahrnoval jen stavbu družiny s přístupovým chodníkem, radnice k tomu ještě chystá úpravy okolí. "Musíme zrekonstruovat prostor před školou. Měla by tam vzniknout bezpečnostní opatření, opraví se tam retardéry, budou tam nějaká parkovací stání," uvedl Tichovský. Místa by podle něj měla sloužit hlavně ke krátkodobému stání v režimu Kiss and Ride.
Novostavba má sloužit pro vzdělávání dětí i trávení volného času. Ve čtyřpodlažní budově, propojené se školou, vzniknou prostorné učebny, které doplní zázemí pro pedagogický sbor i volnočasové aktivity žáků. Kromě heren tam bude i společenská místnost, keramická dílna, šatny, kabinety či sklad.
Projekt vznikl v režimu design & build (navrhni a postav). Výslednou podobu mohlo ovlivnit i vedení školy. Rozhodovalo například o tom, kde budou elektrické zásuvky, datové linky, kamerový systém a podobně.
Základní školu Dukelská navštěvuje téměř 1000 dětí a družina nyní využívá školní třídy. Více než šestnáctitisícový Benešov investuje také 70 milionů korun do rekonstrukce městské knihovny. Původní zařízení mělo omezený prostor a zastaralé vybavení. Nové uspořádání počítá s odpočinkovou, poslechovou a studijní zónou.