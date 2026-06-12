V Benešově skončila hrubá stavba školní družiny, hotovo bude příští rok na jaře

V Benešově skončila hrubá stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady na stavební část představují 186 milionů korun, jde o jednu z největších investic města za poslední léta. Práce začaly v polovině loňského srpna a pokračují podle plánu, hotovo by mělo být do 22. března příštího roku, řekl dnes novinářům projektový manažer zakázky Milan Brož.
Novostavba má sloužit pro vzdělávání dětí i trávení volného času. Ve čtyřpodlažní budově, propojené se školou, vzniknou prostorné učebny a herny, které doplní zázemí pro pedagogický sbor i volnočasové aktivity žáků. Součástí budou kabinety, společenská místnost, keramická dílna, šatny či sklad. V posledním patře je terasa, kde budou záhonky. "Děti tam budou moci o přestávkách vyběhnout a být na čerstvém vzduchu," uvedl Brož.
Základní školu Dukelská navštěvuje 970 dětí, kapacita je 990 míst. "Do družiny chodí 310 dětí, ale bohužel nemáme prostor pro všechna oddělení, takže sdílíme prostory herna a třída dohromady," řekla novinářům ředitelka školy Hana Procházková. Do nového pavilonu se podle ní přestěhuje celá družina a dopoledne bude sloužit i k vyučování. Využívat by ho měly dělené třídy, například při výuce jazyků.
"Budova je stavěna v pasivním standardu, s nulovou spotřebou energie. Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely," uvedl Brož. Jde podle něj o monolitickou stavbu s nosnými cihelnými prvky a stropy vysokými přes 3,5 metru, které pomáhají vytvářet vzdušné prostředí a přispívají k psychické pohodě dětí.
Ve čtvrtek stavbaři vybetonovali poslední strop a instalují do něj tři velké kulaté světlíky, které by měly budovu prosvětlit od horních pater až dolů. V dalších měsících budou pracovat v interiérech. "Schodiště je z pohledového betonu, už nebude mít další úpravu. Ani barevnou, ani povrchovou," dodal Brož.
Projekt vznikl v režimu design & build (navrhni a postav). Výslednou podobu mohlo ovlivnit i vedení školy. Rozhodovalo například o tom, kde budou elektrické zásuvky, datové linky, kamerový systém a podobně. Více než šestnáctitisícový Benešov investuje také 70 milionů korun do rekonstrukce městské knihovny. Zařízení má omezený prostor a zastaralé vybavení. Nové uspořádání počítá s odpočinkovou, poslechovou a studijní zónou.