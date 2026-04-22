V Benešově slouží cyklistům i chodcům nová cyklostezka do Bedrče

V Benešově slouží cyklistům i chodcům nová cyklostezka spojující městskou čtvrť Spořilov s osadou Bedrč. Výstavba asi 3,5 kilometru dlouhé trasy vyšla zhruba na 13 milionů korun, většinu by měla pokrýt dotace od kraje a Evropské unie, řekla ČTK mluvčí radnice Tereza Lípová. Oficiální otevření je plánováno na 4. května, už nyní je ale cyklostezka využívaná.
Náklady proti původním plánům mírně vzrostly, místy dělníci narazili na nevyhovující podloží. "Celková cena včetně DPH dle smlouvy o dílo je 12,8 milionu Kč. Měli bychom získat dotaci ve výši 75 procent. Přesná částka bude známá až po vyúčtování dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a Středočeského kraje," uvedla Lípová.
Návrh na vybudování cyklostezky vzešel od veřejnosti. Město předloni vybralo dodavatele stavby, práce začaly od Bedrče. Stavbu se podařilo dokončit loni, bylo však ještě potřeba ji zkolaudovat.
Cyklostezka vede místy, kde byla původní cesta mezi Benešovem a Bedrčí. Z ulice Pražského povstání na Spořilově cyklisté jedou podél železniční tratě na Prahu, překonají potok Baba a přiblíží se k silnici číslo 110 ve směru na Bedrč. Nová trasa se také propojila s již vybudovanou cyklostezkou z Bedrče do Mrače, takže cyklisté nyní mají k dispozici zhruba sedmikilometrový souvislý úsek.