V Benešově vzniká nová ulice, dostane název Scheinerova. Povede podél nových bytových domů a propojí Dukelskou ulici s ulicí Karla Nového. Výstavba ulice by měla být hotová do konce listopadu, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Tereza Lípová.
Pojmenování ulice po Scheinerovi navrhla názvoslovná komise a schválilo ho zastupitelstvo. Josef Eugen Scheiner (1861 až 1932) byl český právník, tělocvičný a veřejný činitel. V období první republiky byl velmi oceňovaný za přínos k rozvoji Sokola i osamostatnění státu. Od mládí se účastnil sokolského hnutí, zasadil se o jeho sjednocení v Čechách a propojení s podobnými spolky jiných slovanských národů. Zapojil se do budování československé armády, zastával úřad generálního inspektora ozbrojených sil, krátce byl i poslancem Národního shromáždění.
Benešovského rodáka ve městě připomíná pamětní deska na budově na Masarykově náměstí, kde Scheiner žil. Dnes tam má sídlo turistické a informační centrum.
V Benešově v minulosti podobně vznikla ulice Karla Nového, která vyrostla na pozemcích bývalých Pražských kasáren. Propojila Vnoučkovu a Dukelskou ulici a umožnila lepší přístup k tamním bytovým domům i obchodům.