V Benešově začaly práce na nové služebně městské policie. Vznikne v nevyužívané budově zvané Atas v ulici Na Karlově, kterou čeká kompletní rekonstrukce. Dělníci si převzali staveniště, bourají vnitřní prostory a vyvážejí suť. Náklady jsou 47 milionů korun bez DPH, hotovo by mělo být na jaře 2028, řekl ČTK místostarosta Roman Tichovský (ODS).
Strážníci budou mít prostory v přízemí a v patrech stavbaři opraví byty, které jsou nyní prázdné. Je jich tam 13, po rekonstrukci se stanou součástí městského bytového fondu. Podle Tichovského je nutná kompletní rekonstrukce budovy, dělníci udělají i novou fasádu. Zatím pracují uvnitř budovy. "Bourají a vyvážejí. Odvozili železo a podhledy a začali bourat uvnitř a vyvážet suť," řekl Tichovský.
U benešovské městské policie působí 28 strážníků včetně velitele a dva administrativní pracovníci. Město chce pořídit novou služebnu pro městskou policii už delší dobu. Současné prostory jsou podle vedení radnice nevhodné a stísněné, šatnu mají strážníci na chodbě.