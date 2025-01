V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi opravují dopravní tepnu

Nejprve dělníci vymění inženýrské sítě, poté opraví povrchy vozovky a vybudují nové chodníky. „V ulici Komenského platí uzavírka od křižovatky s Jungmannovou po „trojúhelník“ v ústí ulic 5. května, Vestecká a Okružní. Současně musí řidiči počítat také s částečnou uzavírkou ulic Školní, Dr. Beneše, Dr. Jánského a Zahradníčkova. V části ulice Jungmannova od Komenského k Boleslavské je navíc zaveden jednosměrný provoz,“ informovali zástupci brandýské radnice. Tato dopravní omezení by měla trvat do léta, kdy začne druhá etapa rekonstrukce sítí. Přibližně od září do konce roku pak projdou výměnou povrchů i komunikace.