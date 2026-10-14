V Brandýse se dohodli na spolupráci ve vedení města, starostou má zůstat Soukup

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se vítězné uskupení Naše dvojměstí dohodlo na pokračování spolupráce s ODS a Podporou občanů. Trojice má v novém 21členném zastupitelstvu dohromady 12 mandátů, tedy většinu. V čele města má pokračovat dosavadní starosta Petr Soukup (Naše dvojměstí). K připravované koalici by se mohl připojit ještě další subjekt. Naše dvojměstí to dnes oznámilo na svém facebooku.
"Tento týden ještě precizujeme detaily programových priorit a odpovědnosti jednotlivých místostarostů a radních," uvedli ve společném oznámení zvolení zastupitelé Našeho dvojměstí, Podpory občanů a ODS. Zároveň potvrdili, že jednají o možném přistoupení dalšího subjektu. Koaliční dohodu se společnými programovými cíli chtějí představit na začátku příštího týdne.
Naše dvojměstí získalo v komunálních volbách devět mandátů, o tři více než před čtyřmi lety. ODS má dva zastupitele a Podpora občanů jednoho. Dosavadní koalici tvořila tato tři uskupení společně se ZDRAVÍ SPORT VZDĚLÁNÍ. Pokud by tato čtyři uskupení pokračovala ve spolupráci, měla by v novém zastupitelstvu dohromady 13 mandátů.
Druhé nejsilnější uskupení Vy jste město, vedené krajským radním pro investice a majetek Robertem Pechou, získalo pět mandátů. ANO má dva zastupitele a Piráti a Nezávislí jednoho.
Do zastupitelstva se nedostali Patrioti pro Brandýs a Boleslav s podporou Naše Česko, kteří získali 3,86 procenta hlasů. Uskupení vedl bývalý místostarosta Jan Chleboun, který letos na jaře odešel z ODS a založil vlastní politickou stranu.