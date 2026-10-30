V Čáslavi bude vládnout sdružení starosty Strnada s dalšími třemi stranami

V Čáslavi na Kutnohorsku se vítězné sdružení My pro Čáslav dosavadního starosty Jaromíra Strnada dohodlo na spolupráci s Občany společně, ODS a ANO. Dohromady mají 14 z 21 zastupitelů. Zbývající uskupení Čáslav pro všechny by mělo být jako dosud v opozici. Koaliční smlouva je před podpisem, ustavující jednání zastupitelstva je naplánováno na 9. listopadu, řekl dnes Strnad ČTK.
My pro Čáslav obsadí křesla starosty a prvního místostarosty. Post druhého místostarosty připadne Občanům společně. Dva řadové radní získají My pro Čáslav, jednoho ANO a jednoho ODS.
"Koaliční smlouva je před podpisem. Na znění už jsme se shodli," uvedl Strnad. Zda bude chtít pokračovat ve funkci starosty, nechtěl říct. "K tomu se teď nechci vyjadřovat. To poznáte po zastupitelstvu," dodal.
My pro Čáslav obsadily v jednadvacetičlenném zastupitelstvu devět křesel a druhá Čáslav pro všechny sedm. Třetí Občané společně a čtvrté ANO mají po dvou mandátech a páté uskupení ODS a Šance pro rodinu získalo jednoho zastupitele.
Strnad byl starostou desetitisícového města v letech 2010 až 2018, znovu se do čela radnice vrátil při minulých volbách jako lídr ČSSD a Nezávislých. Tuto kandidátku tvořili z poloviny členové SOCDEM a z poloviny nestraníci. V letošních volbách byl Strnad volební jedničkou sdružení My pro Čáslav, jehož kandidáti jsou všichni bez politické příslušnosti.