V Čáslavi, kde zvítězilo sdružení starosty Strnada, se rýsuje koalice čtyř stran

V Čáslavi na Kutnohorsku, kde vyhrálo volby sdružení My pro Čáslav dosavadního starosty Jaromíra Strnada, se podle starosty rýsuje koalice čtyř stran. Kromě vítězného uskupení v ní budou Občané společně, ODS a ANO. Dohromady mají 14 z 21 zastupitelů. Zbývající sdružení Čáslav pro všechny by bylo jako dosud v opozici, řekl dnes Strnad ČTK.
"Jednali jsme s ANO, se zástupcem ODS a se zástupci Občané společně. Shodli jsme se na prioritách, takže se rýsuje tato koalice. Plánujeme na příští týden schůzku všech 14 zastupitelů, na níž si naše společné priority potvrdíme," uvedl Strnad. My pro Čáslav podle něj požadují křeslo starosty. Zda bude Strnad ve funkci pokračovat, zatím nechtěl říci. "Uvidíme," dodal.
My pro Čáslav obsadily v jednadvacetičlenném zastupitelstvu devět křesel a druhá Čáslav pro všechny sedm. Třetí Občané společně a čtvrté ANO mají po dvou mandátech a páté uskupení ODS a Šance pro rodinu získalo jednoho zastupitele.
Strnad byl starostou desetitisícového města v letech 2010 až 2018, znovu se do čela radnice vrátil při minulých volbách jako lídr ČSSD a Nezávislých. Tuto kandidátku tvořili z poloviny členové SOCDEM a z poloviny nestraníci. V letošních volbách byl Strnad volební jedničkou sdružení My pro Čáslav, jehož kandidáti jsou všichni bez politické příslušnosti.