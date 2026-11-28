Budova explodovala kolem 13:30. Na místě zasahují hasiči a povolali i techniku záchranného útvaru, objekt bude třeba částečně zdemolovat.
„V rámci zásahu bude momentálně úlohou této techniky částečná demolice poškozeného objektu,“ informovala za záchranný útvar hasičů Hana Tydlačková.
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„K výbuchu došlo zatím bez zjištěných příčin, a podle prvotních informací byly uvnitř dvě osoby, přičemž jedna z nich zemřela i přes veškerou snahu záchranářů, a druhá osoba byla převezena do čáslavské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
Zraněný člověk vyvázl podle mluvčího středočeských záchranářů Marka Hylebranta s lehčím poraněním. Událost si převzali kutnohorští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu u zemřelé osoby. „Společně s hasiči se teď budou zabývat tedy veškerými okolnostmi a zjišťovat příčinu toho výbuchu,“ dodala Richterová.
Podle Bakaláře je na místě statik a objekt postupně prohledávají dva psovodi a ověřují, zda uvnitř není nikdo další. Výše škody ani co výbuch způsobilo, zatím nejsou určené.