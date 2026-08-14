V Čelákovicích by mělo vzniknout nové výjezdové stanoviště záchranářů

V Čelákovicích u Prahy by mělo vzniknout nové výjezdové stanoviště středočeské zdravotnické záchranné služby. Město připraví pozemek, stanoviště by měl pak postavit Středočeský kraj. Město a záchranná služba by měly v dalších týdnech uzavřít memorandum o spolupráci, stavět by se mohlo příští rok. Cílem je zlepšení pokrytí Čelákovicka rychlou zdravotnickou pomocí, řekl ČTK starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS).
Stanoviště má vzniknout na pozemku, který město loni koupilo v bývalém průmyslovém areálu TOS. Starou budovu na něm nechá zbourat a připraví pozemek pro výstavbu. Následně jej získá Středočeský kraj. "Rádi bychom bourali na jaře příštího roku, aby ve druhém pololetí příštího roku mohla začít stavba jako taková a předpokládám, že v roce 2028 by se mohlo otevřít," řekl Pátek. Memorandum o spolupráci v červnu schválilo zastupitelstvo města, schválit ho podle Pátka musí ještě kraj.
Záchranná služba už ověřila, že je možné základnu na vybraném místě postavit. "Máme hotovou studii umístění stavby. Nyní je potřeba, aby kolegové z technického oddělení dopracovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení," řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje má nyní 47 výjezdových stanovišť, ze kterých vyjíždí zhruba 85 výjezdových skupin. Zahrnuje i několik stanovišť provozovaných Asociací Samaritánů ČR a organizací Trans Hospital a dvě stanoviště vodní záchranné služby. Od června vyjíždí krajští záchranáři také ze základny v Mníšku pod Brdy, do té doby tamní oblast zajišťoval smluvní partner. Podobně by měla krajská záchranná služba převzít základnu v Řevnicích.