V Čelákovicích u Prahy začne v červnu sloužit centrum pro opětovné využití věcí

V Čelákovicích u Prahy začne lidem v červnu sloužit nové centrum pro opětovné využití věcí. Takzvané re-use centrum, které má pomoci snížit objem odpadu ve městě, vzniklo na místě bývalé třídicí linky v areálu městského sběrného dvora v Mochovské ulici. Přebudování objektu vyšlo na víc než pět milionů korun, město na něj získalo dotaci z evropských fondů, řekl ČTK radní města Marek Skalický (ODS).
"Nyní zařizujeme vnitřní prostor, vybavujeme ho regály, pořizujeme software, každá věc kromě úplně drobných položek bude opatřena QR kódem," řekl Skalický. Věci budou moci do centra odevzdávat pouze obyvatelé města, odebírat kdokoli. Odevzdání bude bezplatné, poplatek za odebrání bude symbolický, od pěti do 200 korun. V centru mohou lidé odevzdat například některé druhy oblečení, drobný nábytek, elektroniku, kuchyňské vybavení nebo sportovní potřeby. Věci by měly být čisté a použitelné.
Na sběr, svoz a zpracování odpadů dávají Čelákovice zhruba 22 milionů korun ročně, z toho necelou polovinu nákladů pokryjí z poplatku od obyvatel, který činí 888 korun na osobu. Ve městě, kde žije přes 12.000 lidí, je nyní možné třídit osm druhů komodit, příští rok je v plánu rozšířit třídění o živočišný kuchyňský odpad. Od dubna zavedly Čelákovice takzvaný multikomoditní sběr, do žlutých kontejnerů mohou lidé kromě plastů a nápojových kartonů nově vhazovat i kovy.