V čele Votic zůstane dosavadní starostka Malá (Společně pro Votice)

Starostkou Votic na Benešovsku bude dál Iva Malá. Její uskupení Společně pro Votice, které vyhrálo volby, se dohodlo na koalici s ANO a sociální demokracií. Dohromady mají 12 z 19 mandátů. Nové vedení města zvolili zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání. Prvním místostarostou se stal Milan Šedivý (Společně pro Votice), druhým Martin Rataj (ANO). Dalšími členy rady zastupitelé zvolili Jiřího Čápa (sociální demokracie) a Ivanu Dvorskou (Společně pro Votice).
Společně pro Votice získalo ve volbách osm zastupitelů. Druzí Nestraníci a starostové v čele s dosavadní místostarostkou Jaroslavou Pokornou obsadili čtyři křesla. Votičáci spolu mají tři a ANO a sociální demokraté získali po dvou mandátech.
V dosavadní radě města byli zástupci všech stran zvolených do zastupitelstva. Nová rada je bez Nestraníků a starostů a Votičáků spolu. Společně pro Votice si za koaliční partnery vybralo dvě menší uskupení. "Přizvaní byli i Nestraníci a starostové, ale nedomluvili jsme se na personálním obsazení," uvedla Malá.
Starostkou je od roku 2022, tehdy kandidovala za Votičáky spolu. V čele pětitisícového města nahradila bývalého poslance Jiřího Slavíka ze stejné kandidátky, který na radnici zůstal jako další místostarosta a předloni rezignoval. Zdůvodnil to tím, že nedostává všechny informace k projednávaným záležitostem. Malá to odmítla. V letošních volbách se Slavík opět ucházel o přízeň voličů, do zastupitelstva se ale nedostal.