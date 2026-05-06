V centru Kladna vzniklo nové parkoviště, další přibude na autobusovém nádraží

V Hrnčířské ulici v centru Kladna vzniklo nové parkoviště přibližně se 70 místy. Poslouží například rezidentům, klientům pošty, návštěvníkům divadla, ale i všem ostatním lidem, kteří potřebují zaparkovat. Využít jej mohou zdarma. Dalších zhruba 120 míst přibude na blízkém autobusovém nádraží, které letos v létě čeká celková úprava, řekl dnes ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
Pro obnovu autobusového nádraží nyní podle mluvčího architekti připravují projekt, výše nákladů bude jasná po jeho dokončení. Cílem je přizpůsobení areálu nádraží, které v minulosti sloužilo i tisícům zaměstnanců dřívějších oceláren Poldi, současným potřebám města. "Jsou tam čtyři nástupní hrany, zůstanou dvě," přiblížil Heral. Zmizí také staré zastřešení, které nahradí moderní úprava. Projekt počítá i s novými povrchy ploch pro chodce i vozy. Přibude také zeleň.
Parkoviště v Hrnčířské ulici, která je v lokalitě mezi náměstím Starosty Pavla a městským divadlem, město zřídilo na pronajaté ploše. Pozemek má soukromého vlastníka a radnice jej zatím může využívat na dobu neurčitou.