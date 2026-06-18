V Cerhenicích srazila couvající dodávka seniorku, zemřela po převozu v nemocnici

V Cerhenicích na Kolínsku srazila couvající dodávka ve středu seniorku, zemřela po převozu v nemocnici. Tragické následky měla ve středu časně ráno i havárie auta na Mladoboleslavsku, řidič zemřel po nárazu do stromu. ČTK to dnes řekly policejní mluvčí Michaela Richterová a Barbora Schneeweissová.
Nehoda v Cerhenicích byla hlášená kolem 11:45. "Řidič dodávky, ročník 1957, srazil ženu, ročník 1945, bylo to v minimální rychlosti, při couvání," řekla Richterová. Zdravotníci ženu transportovali letecky do nemocnice, kde později zemřela. Dechová zkouška u řidiče alkohol neprokázala, dodala mluvčí.
Zhruba hodinu po půlnoci ve středu zemřel řidič auta na Mladoboleslavsku. "V katastru obce Bezno na silnici I/16 mezi obcemi Jizerní Vtelno a Bezno došlo k nárazu osobního auta do stromu, řidič ve vozidle na místě zemřel," řekla Schneeweissová. Řidič byl v autě sám.
Příčiny a okolnosti nehod policie vyšetřuje.