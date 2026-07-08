V Českém Brodě hořelo v bytovém domě, požár způsobila mobilní klimatizace

V Českém Brodě na Kolínsku hořelo v noci na dnešek v bytovém domě. Požár způsobila mobilní klimatizace. Hasiči evakuovali celou sedmipodlažní budovu, škodu vyčíslili na 200.000 korun, uvedli na síti X.
"Celkem bylo zachráněno 38 a evakuováno osm osob. K zajištění jejich tepelného komfortu a bezpečí byl povolán evakuační autobus z Mladé Boleslavi," uvedli hasiči.
Událost byla hlášena ve 23:21, k požáru zamířilo sedm jednotek. Oznamovatel uvedl, že vidí plameny z bytu a člověka na balkoně, který se nemůže dostat do bezpečí. Po příjezdu hasičů nebyly vidět plameny, jen vycházel kouř ze dvou oken v prvním a druhém podlaží. Hasiči se do zasaženého bytu v prvním podlaží dostali násilím a ve 23:48 požár dostali pod kontrolu a budovu odvětrali.
Město obyvatelům domu nabídlo náhradní ubytování, dnes ráno se po závěrečné kontrole budou moci do bytů vrátit.