V Českém Brodě srazilo nákladní auto seniora, zraněním podlehl

Po střetu s nákladním autem zemřel dnes ráno v Českém Brodě na Kolínsku senior. Vůz jej srazil mimo přechod pro chodce v Klučovské ulici, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda byla hlášena krátce po 07:00. "Ač se řidič nákladní soupravy snažil střetu s chodcem zabránit a začal prudce brzdit, došlo ke střetu," řekla Richterová. Auto srazilo muže narozeného v roce 1937. Řidič nebyl podle policie pod vlivem alkoholu ani drog, u zemřelého byla nařízena soudní pitva. Nehodou se zabývají kolínští kriminalisté.