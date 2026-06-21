V Chotilsku srazilo auto motocyklistu, jeho spolujezdkyně utrpěla zranění

V Chotilsku na Příbramsku dnes srazilo osobní auto motocyklistu. Jeho spolujezdkyně utrpěla zranění, přiletěl pro ni vrtulník záchranné služby. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují, podle prvotních informací auto nedalo motorkáři přednost, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
"Řidič osobního vozidla zřejmě nedal přednost motorkáři. Při střetu byla zraněna spolujezdkyně z motorky, která byla letecky transportována do nemocnice," uvedla mluvčí. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol, policisté se případem dál zabývají.