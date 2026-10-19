V Dobříši se domluvili STAN, ODS, Lidovci a Nezávislí, ANO bude v opozici

V Dobříši na Příbramsku by měla vzniknout čtyřkoalice bez vítězného hnutí ANO. Vládnout spolu chtějí Starostové a nezávislí, ODS a nezávislí, Lidovci a nezávislí pro Dobříš a Nezávislí. Dohromady mají 13 z 21 zastupitelů. Jejich zástupci uzavřeli memorandum o spolupráci a chystají koaliční smlouvu, řekla dnes ČTK volební jednička STAN a dosavadní místostarostka Jindřiška Romba. Pokračovat by tak měla dosavadní koalice rozšířená o Nezávislé.
"Součástí dohody je základní podoba budoucího vedení města i ujednání, že prostor pro spolupráci nabídneme také opozici, a to ve výborech a komisích. Nyní budeme společně připravovat smlouvu o koaliční spolupráci. V ní podrobněji rozpracujeme programové priority i pravidla spolupráce," uvedli dnes STAN Dobříš na facebooku.
Kdo bude ve vedení města, zatím Romba nechtěla říci. "Budeme ladit detaily v rámci smlouvy o koaliční spolupráci a to se bude teprve tvořit teď v tomto týdnu. Funkce nejsou ještě dobře dojednané," uvedla. Potvrdit nechtěla ani to, zda se bude ucházet o křeslo starostky.
Lídr ANO Tomáš Helebrant uvedl, že oslovil všechny zvolené subjekty a požádal je o schůzku. ANO podle něj při jednáních netrvalo na žádné funkci a navrhovalo i širokou koalici. "V tuto chvíli je však zřejmé, že poražené strany vítěze voleb obejdou a hnutí ANO skončí v opozici. S největší pravděpodobností tak ve vedení města budou na pozicích starosty a místostarostů paní Romba a pánové (Štěpán) Souček (STAN) a (Jan) Lachman (KSU-ČSL). Zda je tato varianta pro naše město správná, ukáže až čas," uvedl Helebrant na facebooku.
ANO obsadilo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu šest křesel, stejně jako před čtyřmi lety. Druzí Starostové a nezávislí si o jeden mandát polepšili, nyní jich mají pět. Na třetím místě jsou ODS a nezávislí a na čtvrtém Lidovci a nezávislí pro Dobříš, obě uskupení mají po třech křeslech. Pátí Nezávislí získali ve volbách dva zastupitele stejně jako Otevřená radnice pro Dobříš na šestém místě.
V devítitisícovém městě dosud vládla koalice ODS, STAN, KDU-ČSL a nezávislých. Starosta Pavel Svoboda (za ODS a nezávislé) letos nekandidoval. ODS přišla o polovinu mandátů, do zastupitelstva se nedostal její lídr a dosavadní místostarosta Tomáš Vokurka. Kvůli preferenčním hlasům ho předstihli kandidáti na druhém, třetím a pátém místě.