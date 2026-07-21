V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se 4. srpna otevře penzion

V bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, v níž sídlí Galerie Středočeského kraje (GASK), se 4. srpna otevře penzion. Jde o pět pokojů dohromady pro 15 lidí. Návštěvníci se díky ubytování budou moci v areálu zdržet déle. Rekonstrukce původní hospodářské budovy vyšla na 12,3 milionu korun, akce byla financovaná z rozpočtu Středočeského kraje, informovala dnes ČTK Alena Sedláčková z galerie.
"Penzion vnímáme jako přirozené rozšíření činnosti galerie. Návštěvníkům nabídne možnost zůstat v areálu déle, vnímat jeho atmosféru v klidnějším tempu a propojit pobyt v Kutné Hoře s uměním, architekturou i historií tohoto místa," uvedla ředitelka GASK Jana Šorfová.
Budova, v níž penzion vznikl, byla postavena ve 30. letech 18. století a sloužila jako hospodářské a provozní zázemí barokního komplexu jezuitské koleje. Její rekonstrukce podle Sedláčkové citlivě navazuje na původní charakter objektu, respektuje jeho historickou hodnotu a zároveň odpovídá současným potřebám návštěvníků. "Penzion je zařízen v moderním stylu, který pracuje s přírodními materiály, čistými liniemi a tlumenou barevností," dodala Sedláčková.
Názvy pokojů odkazují k osobnostem spojeným s historií jezuitské koleje. Hosté se mohou ubytovat v apartmánu Orsi, studiu Lurago, pokoji Dientzenhofer, pokoji Špork a pokoji Baugut. Jednotlivé prostory doplňují reprodukce stěžejních děl ze sbírek GASK. Součástí ubytování jsou také volné vstupenky do galerie, kde mohou návštěvníci zhlédnout stálou expozici, aktuální výstavy i využít dětské herny.
"Obnova této budovy je příkladem smysluplného využití historického objektu, který zůstává součástí veřejného prostoru a zároveň získává novou funkci. Jde o investici do kulturní infrastruktury i do rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).
Galerie Středočeského kraje se zaměřuje na výtvarné umění 20. a 21. století. V historickém areálu jezuitské koleje provozuje nejen výstavní prostory a vzdělávací centrum, ale také se stará o klášterní zahrady, které jsou přístupné veřejnosti a koná se v nich řada kulturních a společenských akcí.