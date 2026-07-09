V Helsinské ulici v Kladně skončila první etapa obnovy včetně úpravy parkování

V Helsinské ulici v kladenské části Rozdělov skončila první etapa stavby parkovacích míst a celkové obnovy, řidiči už zde mohou od pondělí parkovat. Práce budou pokračovat do podzimu, a to i v sousední Petrohradské ulici. Naplánovaná je výsadba zeleně, město ji přizpůsobí počasí i postupu stavebních prací, odpověděla na dotaz ČTK Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu.
V oblasti přibudou desítky parkovacích míst, bude vysazeno 80 stromů, květiny i keře. "Pro zajištění co nejlepšího ujmutí nově vysazovaných dřevin používáme kvalitní strukturální substrát a hydrogel. Pomáhají zadržovat vláhu v blízkosti kořenového systému a přispívají tak k lepšímu zakořenění dřevin," vysvětlila Přibylová. Zakládání trávníků a květinových záhonů přizpůsobí město vegetačnímu období.
Postupně vznikne i podélné parkování s povrchem ze zasakovací dlažby. Nová budou stanoviště pro popelnice a chodníky. "Rekonstrukce komunikací město samozřejmě preferuje v období letních prázdnin, kdy je část obyvatel na dovolených a je obecně nižší intenzita dopravy. Díky tomu jsou dopady stavebních prací na každodenní parkování i plynulost provozu co nejmenší," doplnila Přibylová.
Před čtyřmi roky skončila obnova silnic, chodníků i zeleně mezi rozdělovským náměstím Jana Masaryka a Helsinskou ulicí. Současná obnova ulic na úpravy navazuje.
Stavba sídliště Vítězného února navazovala na rozvoj těžkého průmyslu v Kladně, kdy bylo třeba po roce 1948 stavět ve městě nové byty. Oblasti dominují věžové domy, které jsou kulturní památkou.