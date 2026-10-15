V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava, vznikne nová expozice

V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava za 192 milionů korun. Vznikne i nová expozice, hotová by měla být na konci příštího roku. Středočeští krajští radní dnes schválili využití téměř 54 milionů korun na přestavbu, kterou částečně pokryjí evropské fondy i podpora ministerstva pro místní rozvoj, informovala mluvčí středočeského hejtmanství Zuzana Žídková. Skanzen spravuje Sládečkovo Vlastivědné Muzeum Kladno, které je krajskou organizací.
Projekt pojmenovaný Cestou uhlí a železa má zachránit část unikátní technické památky, ale také zpřístupnit návštěvníkům nové prostory. Expozice moderním způsobem připomene historii hornictví a hutnictví, které měli vliv na vývoj regionu. "Mayrau není jen technická památka, ale také jedinečné svědectví o historii Kladenska a generacích lidí, jejichž život byl spojen s hornictvím a hutnictvím. Chceme zachovat autentickou podobu tohoto místa a zároveň nabídnout návštěvníkům moderní expozice a zázemí, které odpovídá současným nárokům," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).
Část obnovy areálu už je hotová, například železniční vlečka propojující skanzen s celostátní železniční sítí. Při významných příležitostech po ní jezdí speciální vlaky. Funguje též důlní dráha a nově vznikla i hutnická dráha. Na obou skanzen pořádá jízdy speciálními návštěvnickými vláčky. V prostoru bývalých koupelí loni skončily stavební práce na depozitáři a vznikla tam i konzervátorská dílna.
Těžba v dole Mayrau skončila v roce 1997 a v celém Kladenském kamenouhelném revíru v roce 2002. Mayrau je nemovitou kulturní památkou a jediným veřejně přístupným černouhelným dolem ve Středočeském kraji.