V Hořovicích usiluje o post starostky lídryně vítězného sdružení Naše Hořovice

Vítěz voleb v Hořovicích na Berounsku, sdružení Naše Hořovice dosavadní místostarostky Věry Eschnerové, má za sebou první povolební jednání se všemi uskupeními v zastupitelstvu. Eschnerová aspiruje na starostku, koaliční dohoda zatím není uzavřená. Jednání pokračují, hotovo by mohlo být do týdne, řekla dnes Eschnerová ČTK.
"Povolební vyjednávání samozřejmě probíhají. My jsme jednali prakticky se všemi stranami, s každou jsme si promluvili a hledáme nejlepšího partnera, se kterým bychom mohli dále pokračovat ve vedení města. Tak aby se nám podařilo zrealizovat všechny projekty, které jsou připravené," uvedla Eschnerová.
Starostkou osmitisícového města je lídryně Sdružení nezávislých kandidátů Horovize Věra Veverková, která už v nových obecních volbách nekandidovala. Eschnerová je místostarostkou za stejné sdružení, nyní šla ale do voleb v čele nového uskupení Naše Hořovice.
"My jsme v předchozích komunálních volbách kandidovali jako nezávislí kandidáti s názvem Horovize, ale protože jsme se nyní před volbami nedomluvili, tak jsme založili novou nezávislou kandidátku s podporou Starostů, kde jsem já kandidovala na předním místě za STAN," uvedla Eschnerová.
Naše Hořovice obsadily v jednadvacetičlenném zastupitelstvu šest křesel. Druhá ODS má čtyři mandáty stejně jako třetí ANO. Na čtvrtém místě skončili Hořovičtí s podporou Pirátů, kteří mají tři zastupitele. Stejný počet křesel náleží i pátému Místnímu hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Šesté se umístilo Sdružení nezávislých kandidátů Horovize s jedním mandátem.