V Hořovicích vznikla čtyřkoalice, starostkou má být Eschnerová (Naše Hořovice)

V Hořovicích na Berounsku uzavřely koalici sdružení Naše Hořovice, ODS, Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst a Horovize. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu dohromady obsadí 14 křesel. Ustavující zastupitelstvo, které zvolí nové vedení města, je svoláno na 9. listopadu, řekla dnes ČTK volební jednička vítězného uskupení Naše Hořovice a kandidátka na starostku Věra Eschnerová.
Dosud v Hořovicích vládlo Sdružení nezávislých kandidátů Horovize v koalici s ODS, Nestraníky a ANO. Starostkou osmitisícového města je lídryně Horovize Věra Veverková, která už v letošních obecních volbách nekandidovala. Eschnerová je místostarostkou za stejné sdružení, nyní šla ale do voleb v čele nového uskupení Naše Hořovice.
Naše Hořovice, ODS a Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst budou mít v nové radě města po dvou křeslech a Horovize získá jednoho radního. Eschnerová je navržena na starostku, další nominace zatím nechtěla zveřejňovat.
Město se podle Eschnerové v novém volebním období zaměří na kapacitu škol, chystá přístavbu 1. základní školy. Pokračovat mají také opravy ulic. Chystá se mimo jiné rekonstrukce Vrbnovské ulice, kde by měla vzniknout parkovací místa pro obyvatele sídliště Višňovka.
Důležitým projektem bude příprava druhé etapy obchvatu města. "V letošním roce jsme otevřeli první etapu a rádi bychom byli kraji nápomoci s přípravou té druhé. Záleží nám na tom, protože tranzitní doprava potřebuje nějakou návaznost," uvedla Eschnerová.
Naše Hořovice obsadily v jednadvacetičlenném zastupitelstvu šest křesel. Druhá ODS má čtyři mandáty stejně jako třetí ANO. Na čtvrtém místě skončili Hořovičtí s podporou Pirátů, kteří mají tři zastupitele. Stejný počet křesel náleží i pátému Místnímu hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Šesté se umístilo Sdružení nezávislých kandidátů Horovize s jedním mandátem.