Noční požár v Hostivaři. Hořel elektroodpad a šrot, hasiči použili speciální techniku

Autor: max
  8:12
Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru kovového odpadu a elektroodpadu na pomezí Hostivaře a Dolních Měcholup. Kvůli rozsahu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě pracovalo několik jednotek.

Hasiči o události informovali na síti X kolem 2. hodiny v noci. Požár postupně dostali pod kontrolu a následně ohlásili jeho lokalizaci. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř a zřídili také kyvadlovou dopravu vody.

Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)
Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)
Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)
Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)
Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)
10 fotografií

Ráno už jen pokračovaly dohašovací práce a vyhledávání skrytých ohnisek. Hromadu materiálu bylo nutné rozhrabávat pomocí speciální techniky, aby se hasiči dostali k ohniskům požáru uvnitř.

„Na místě už nikdo nezasahuje, ale byla nařízena dohlídka majiteli, kdyby na místě opět začalo hořet,“ uvedl ráno na dotaz iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Jakmile se situace stabilizovala, začali hasiči postupně redukovat počet zasahujících jednotek a snížili počet poplachu ze třetího na druhý.

Příčina vzniku požáru i výše škody budou dále vyšetřovány.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Umělecké školy v Ústeckém kraji žádají o peníze z EU na nástroje a modernizaci

ilustrační snímek

Základní umělecké školy (ZUŠ) v Ústeckém kraji chtějí využít dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Žádají o peníze na pořízení hudebních...

13. března 2026  7:10,  aktualizováno  7:10

Nákladná zima. Částka za údržbu silnic na Vysočině se blíží ke 300 milionům

Sníh na silnici mezi Jabloncem a Libercem v úterý 19. února 2013

Letošní zimní sezona na Vysočině sice nepatří co do množství sněhu k těm úplně rekordním, přesto místní silničáře i krajskou pokladnu trápí mnohem víc, než tomu bylo v minulých letech.

13. března 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nejlepší mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

13. března 2026  8:32

Válka v Íránu zdražuje pistácie. V Indii už cena vyskočila o 26 procent

13. března 2026  8:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Noční požár v Hostivaři. Hořel elektroodpad a šrot, hasiči použili speciální techniku

Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)

Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru kovového odpadu a elektroodpadu na pomezí Hostivaře a Dolních Měcholup. Kvůli rozsahu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě pracovalo několik...

13. března 2026  8:12

Symfonická pocta Depeche Mode poprvé v Česku

13. března 2026  8:08

Laskavost jako řetězová reakce: Proč si nenechat ujít "tichou knihu" Kde jsi?

13. března 2026

Novým generálním ředitelem ČPZP je Ing. David Šmehlík

13. března 2026  7:57

OBRAZEM: Pražské tramvaje 14T mládnou. Některých změn si všimnou jen fajnšmekři

Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává...

Tramvaje 14T letos slaví výročí. Pražany a turisty totiž vozí po Praze už rovných 20 let. Dopravní podnik teď první skutečně moderní a nízkopodlažní tramvaje v Praze postupně inovuje. Některá...

13. března 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Sedlnické sněženky zvou na jarní výlet. Vybírat si ale můžete i z jiných víkendových tipů

Fialové jaterníky, ale třeba také bělostné sněženky (na snímku) lze nyní nalézt...

Přemýšlíte, kam se vydat o víkendu? Vyberte si z našich tipů.

13. března 2026

Med od včelaře? Kraj sužují choroby včelího plodu, nejvíce na Šumpersku

Roman Slavík předsedá chovatelům včel ve Zlínském kraji od roku 2015, snaží se...

Osladit si v zimě čaj medem od souseda, místního včelaře? Nejeden milovník sladké pochutiny se možná bude muset spokojit s produktem z obchodu. V Olomouckém kraji totiž řádí hniloba a mor včelího...

13. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....

13. března 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.