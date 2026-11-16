Na tvrzi Hradenín na Kolínsku skončily práce na zajištění středověkého jádra památky před dalším chátráním. Dělníci dokončili obnovu fasády obytné věže a znovu postavili zaniklou schodišťovou věžičku. Do konce roku by měla být hotová také dřevěná pavlač a nová střecha statkářského domu z 19. století. Středočeský kraj investoval do záchrany tvrze od roku 2015 přibližně 15 milionů korun. ČTK to řekl Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, které tvrz spravuje.
"Obnovou fasády věže bylo dokončeno zajištění vlastního středověkého jádra tvrze, které je nejcennější součástí areálu, před dalším chátráním. Svým způsobem to může být považováno za uzavření první etapy záchrany tvrze," řekl Rišlink.
Součástí obnovy věže bylo restaurování kamenických prvků, rekonstrukce zaniklých omítek a konzervace vzácně dochované původní omítky z doby kolem roku 1380. Její stáří potvrdil restaurátorský průzkum. "Konzervace probíhala metodou zpevňování vápennou vodou, což je mimořádně pracný a zdlouhavý proces, vyžadující mnohočetné opakování za odpovídajících klimatických podmínek," řekl Rišlink.
Schodišťovou věžičku, která zanikla přibližně před 100 lety, stavbaři obnovili historickou technologií z lomového kamene. Vycházeli z historické fotografie z počátku minulého století a vyobrazení tvrze z poloviny 19. století. Po kamenném vřetenovém schodišti je nyní možné vstoupit do gotické síně v prvním patře věže.
Na věži stavbaři také opravili šindelovou střechu, do konce listopadu mají osadit nová okna a dveře. Pokračuje obnova dřevěné pavlače a střechy statkářského domu z 19. století, na kterou muzeum získalo dotaci ministerstva kultury. Stavbaři už obnovili zaniklý západní štít domu, musí ještě vyzdít staticky narušený severní štít. Na střechu se vrátí také zaniklá věžička.
Příští rok chce muzeum pokračovat v opravách statkářského domu, obnovit zaniklou bránu a vybudovat návštěvnické zázemí. Peníze by měl podle Rišlinka vyčlenit Středočeský kraj, muzeum požádalo také o dotaci ministerstvo kultury. Připravit chce i projekt obnovy vnějšího pláště bašty a severního křídla tvrze.
Trvalé zpřístupnění areálu bude možné až po dokončení statkářského domu, návštěvnického zázemí a expozice. "Čas velmi nerad odhaduji, už mnohokrát moje odhady z různých důvodů nevyšly. Optimistický termín otevření by ale mohl být zhruba za tři roky," uvedl Rišlink. Do té doby bude tvrz přístupná jen při mimořádných prohlídkách.
Tvrz Hradenín vznikla kolem roku 1380 a patří k nejcennějším památkám svého druhu v Česku. Je zhruba 12 kilometrů západně od Kolína. V 19. století byla upravena na selskou usedlost, ve druhé polovině minulého století značně zchátrala. Středočeský kraj ji koupil v roce 2012, postupná obnova začala v roce 2015.