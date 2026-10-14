V Jílovém u Prahy končí rekonstrukce muzea za 50 mil. Kč

Rozsáhlá rekonstrukce Regionálního muzea v Jílovém u Prahy se blíží k závěru. Stavbaři vybudovali novou ohradní zeď a nádvoří a opravili opěrné zdi, drenáže, kanalizace a rozvody technické infrastruktury i elektroinstalace. Práce se dotkly i fasád, oken, klempířských prvků a objektu konírny. Stavební akce začala v polovině loňského dubna a vyžádala si téměř 50 milionů korun. Vše má být hotovo do příští středy, otevření je plánováno na 11. listopadu, informovala dnes ČTK za muzeum Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.
Obnovený areál má podle muzea lépe odpovídat nynějším potřebám návštěvníků, kulturních akcí, školních programů i běžného provozu. "Tyto zásahy byly nutné. Některé prvky areálu už byly za hranicí dlouhodobé udržitelnosti a bylo potřeba přistoupit k jejich obnově komplexně," uvedla ředitelka muzea Šárka Juřinová. Součástí prací bylo také restaurování nástěnného obrazu Nejsvětější Trojice a svatých z roku 1744 na fasádě východního průčelí domu Mince.
Objekty muzea pocházejí ze 14. století. V areálu byly problémy s vlhkostí, rozvody elektřiny a vody. Kvůli rekonstrukci musely být omezeny kulturní akce v budovách a na nádvoří, expozice ale zůstaly přístupné. Stavba se nepříznivě promítla do návštěvnosti. Do muzea loni zavítalo 38.000 lidí, meziročně o 12,5 procenta méně.
Jílovské muzeum se zaměřuje na informace o těžbě a zpracování zlata, nabízí i prohlídky historických zlatých štol. Jeho další expozice jsou věnovány trampingu, klášteru svatého Jana Křtitele na Ostrově u Davle a historii Jílového. Těžba zlata v Jílovém dosahovala svého vrcholu ve 13. a 14. století, v té době Čechy byly jednou z hlavních produkčních oblastí zlata v Evropě. Muzeum vzniklo díky sběratelské vášni Leopolda Čiháka (1832 až 1915), který sbíral vše, o čem byl přesvědčen, že má vypovídající hodnotu. Profesí obchodník sbírku daroval městu, které v roce 1891 otevřelo muzeum. Nyní je tato instituce příspěvkovou organizací Středočeského kraje.