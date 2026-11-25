Nechat se na chvíli zavřít do bezpečnostní cely, ochutnat stravu odsouzených nebo si prohlédnout podomácku vyrobené tetovací strojky či mobilní telefony velikosti zapalovače mohli dnes návštěvníci věznice v Jiřicích na Nymbursku. Při dvouapůlhodinové prohlídce nahlédli také do ubytovacích prostor odsouzených, truhlářského provozu, eskortního střediska i jediné otevřené věznice v Česku. Součástí programu byla ukázka práce služebních psů. O oba termíny prohlídek při prvních celostátních dnech otevřených dveří Vězeňské služby byl velký zájem, na dnešek věznice podle mluvčí Hany Prokopové očekávala 120 lidí v pěti skupinách.
"Já si myslím, že v současné době Vězeňská služba absolutně nemá co skrývat," řekl ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman, který jednu ze skupin provázel. Podobné prohlídky podle něj věznice dříve pořádala zejména pro rodinné příslušníky zaměstnanců, aby věděli, v jakém prostředí jejich blízcí pracují. Celorepubliková akce se podle něj pravděpodobně bude i díky velkému zájmu opakovat.
Návštěvníky zajímaly především bezpečnost a každodenní život odsouzených. Ptali se, zda už někdo z jiřické věznice utekl, jak jsou vybaveni dozorci, jakou lékařskou péči mají vězni k dispozici, zda mohou přijímat intimní návštěvy nebo kolik si vydělají prací. Ve stravovacím provozu, kde s ohledem na různá dietní omezení připravují denně asi 30 variant stravy, se zajímali i o to, zda mohou odsouzení jídlo odmítnout.
V jiřické věznici si mohou zájemci objednat třeba kuchyň na míru včetně montáže. V tamním truhlářském provozu vyrábějí odsouzení nábytek pro soudy, školy, nemocnice i soukromé zákazníky. Ročně truhlárna zpracuje kolem 60 zakázek v celkové hodnotě čtyři až pět milionů korun. Návštěvníci nahlédli také do jediného centrálního sběrného eskortního střediska v Česku, kterým týdně projde zhruba 600 vězněných osob. Právě tam si mohli vyzkoušet krátký pobyt v bezpečnostní cele určené pro zvlášť nebezpečné odsouzené.
Výrazně odlišný režim poznali lidé v otevřené věznici, kde se vybraní odsouzení připravují na propuštění. Všichni pracují mimo areál věznice, po návratu ze zaměstnání se věnují péči o zvířata, práci na zahradě, vzdělávání či terapiím. Chovají například pávy, osly, klokany či lamu, z vypěstované zeleniny a ovoce si mohou sami připravit jídlo. Návštěvníci se zajímali o to, zda mají odsouzení budíček a večerku, přístup k internetu nebo za jakých podmínek mohou opouštět areál. "Naším cílem je odsouzené připravit na plynulý přechod do civilního prostředí. Hodně tady uplatňujeme princip normality," řekla vedoucí otevřené věznice Prokopová. Součástí programu je od roku 2019 také projekt Tlapka v dlani, v němž odsouzení pečují o štěňata budoucích vodicích psů. Dosud jich socializovali 17, nyní se starají o dvě. Péčí o štěňata si podle Prokopové posilují zodpovědnost vůči sobě i svému okolí.
Otevřená věznice funguje v Jiřicích od listopadu 2017, programem dosud prošlo 374 odsouzených. Z těch, kteří byli za devět let fungování programu propuštěni na svobodu, se podle Prokopové 16,5 procenta vrátilo do výkonu trestu.
V závěru prohlídky věznice návštěvníkům představila sbírku zakázaných předmětů zabavených odsouzeným přímo v Jiřicích. Vedle miniaturních mobilních telefonů v ní byly například podomácku vyrobené nože či tetovací strojky.
V jiřické věznici je nyní podle Hermana 778 odsouzených, její ubytovací kapacita při dodržení čtyř metrů čtverečních na odsouzeného je 754 míst. V otevřené věznici s kapacitou 32 míst je nyní 20 odsouzených. Věznice má zhruba 250 zaměstnanců, chybí jí 29 příslušníků Vězeňské služby, vypomáhají proto příslušníci z jiných věznic.
Při prvním termínu 15. listopadu si jiřickou věznici prohlédlo 118 lidí. Na oba termíny prvních celorepublikových dnů otevřených dveří nabídla Vězeňská služba celkem 8398 míst, všechna se rychle zaplnila.