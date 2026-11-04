V katedrále v Kutné Hoře-Sedlci připomene 17. listopad audiovizuální instalace

V Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci připomene výročí událostí 17. listopadu 1989 audiovizuální instalace Protistrany. Od 16. do 30. listopadu nabídne dvě autentická svědectví lidí, kteří při zásahu na pražské Národní třídě stáli na opačných stranách. Instalaci připravila organizace Paměť národa a bude součástí Týdne svobody, uvedla dnes Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec v tiskové zprávě.
Instalace návštěvníci najdou v potemnělém prostoru bývalého depozitáře katedrály. Uvidí autentické štíty zásahových jednotek, na něž se budou z obou stran promítat synchronizované výpovědi přímých účastníků listopadových událostí. Jejich svědectví si budou moci poslechnout prostřednictvím sluchátek.
"Svobodu si rádi připomínáme jako historické vítězství. Méně rádi přemýšlíme o tom, co pro její zachování musíme dělat dnes. Protistrany nám připomínají, že demokracie není samozřejmost a že porozumění nezačíná tím, že s někým souhlasíme, ale tím, že jsme ochotni mu naslouchat," uvedla ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
Římskokatolická farnost se letos rozhodla zapojit do celorepublikového Týdne svobody. Instalace navazuje na její spolupráci s Pamětí národa. Dokumentarista Viktor Portel, který je s touto organizací spojený, připravuje obsahovou koncepci expozice Memento mori v sedlecké kostnici. Veřejnosti se má otevřít na jaře příštího roku.
Součástí programu bude také bohoslužba za svobodu, kterou bude 17. listopadu od 17:00 sloužit farář Pavel Tobek. Po jejím skončení účastníci před katedrálou zapálí symbolické svíčky a v průvodu je přenesou hlavní lodí do presbytáře, kde z nich vytvoří světelné srdce.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je první stavbou katedrálního typu nejen v Česku, ale i ve velké části střední Evropy. Začali ji stavět koncem 13. století cisterciáci, kteří v Sedlci založili zřejmě mezi roky 1142 až 1143 svůj první klášter v Čechách.