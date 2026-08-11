V kladenské nemocnici vzniká nová jídelna, chystá se i další velká stavba

V kladenské nemocnici vzniká nová kuchyně a jídelna, hotové budou příští rok. Chystá se i další velká stavba. Je vypsaný tendr na projektanta parkovacího domu s kapacitou asi 370 míst. Projektanta by hejtmanství mělo vybrat v nejbližších měsících, výběrové řízení na zpracování potřebné dokumentace běží do 25. srpna. Hotová by měla být během příštího roku, odpověděl na dotaz ČTK náměstek hejtmanky Pavel Pavlík (ODS).
Přesný termín zahájení zkušebního provozu nové jídelny v příštím roce ještě není stanovený, ale budování parkovacího domu začne až poté. "Veškeré stavební práce je nutné plánovat s ohledem na zachování nepřetržitého provozu nemocnice. Zdravotnické zařízení nelze během výstavby uzavřít, a proto jsou jednotlivé investice časovány a koordinovány tak, aby dopady na poskytování zdravotní péče byly co nejmenší," uvedl Pavlík.
Kuchyně s jídelnou poslouží stovkám zaměstnanců kladenské nemocnice i pacientům. Celková kapacita kuchyně bude kolem 1000 jídel denně. Náklady na stavební část i technologie budou kolem 200 milionů korun.
Parkovacích míst je v areálu nemocnice i v jejím okolí nedostatek, a to jak pro personál, tak pro pacienty a návštěvníky. Přesné náklady na vznik parkovacího domu určí projekt, ale předběžné odhady byly kolem 200 milionů korun. Kromě zaměstnanců a pacientů by jej případně mohli k parkování využívat i lidé, kteří u nemocnice budou přestupovat na vlak, protože vznikne přímo u nyní modernizované trati mezi Kladnem a Prahou.
Středočeský kraj plánuje též stavbu parkovacího domu v areálu benešovské nemocnice, který má být nedaleko autobusové zastávky Benešov-Máchova. V Benešově bude kapacita 170 až 240 míst a odhadované náklady jsou přes 100 milionů korun.
Hejtmanství také do budoucna plánuje opravu některých dalších bloků kladenské nemocnice, například bloku A nebo D. "Do doby přijetí příslušných usnesení se jedná o připravované záměry, jejichž podoba i harmonogram se mohou měnit. Informace proto poskytujeme ve chvíli, kdy jsou k dispozici konkrétní a potvrzené údaje," uvedl Pavlík.