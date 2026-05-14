V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do vzdělávacího procesu, který poslouží jako pilotní pro další školy. Aktivity s AI škola spustí v září, od března už postupně zadává vývoj technologie. Novinářům to dnes řekli ředitel školy Petr Paták a ministr školství Robert Plaga (za ANO), který školu navštívil.
Škola bude nyní vyvíjet takzvaného AI tutora pro žáky a AI tutora pro učitele. Tutor poslouží jako průvodce studiem, žákovi může mimo jiné přímo ukázat, v jaké oblasti učení se mu nedaří a jakým způsobem to zlepšit. Zároveň bude mít k dispozici data z rámcových vzdělávacích programů, ze systému hodnocení, docházky a podobně. Pedagogům, ale i dalším pracovníkům školy by AI měla ulevit mimo jiné v administrativě včetně průběžného vyhodnocování.
"My tam máme několik dílčích aktivit, to znamená nejen vzdělávání učitelů a žáků, ale je to i ve své podstatě propojení jednotlivých softwarů," uvedl Paták, který je zároveň zastupitelem Stochova a na podzim bude za ODS v kladenském obvodu kandidovat do Senátu.
Škola získala grant téměř 49 milionů korun od dánské nadace Villum Fonden. Systém by měl propojit například i vývoj hodnocení a zvýšit motivaci žáků. Může pomoci i s přizpůsobením vzdělávání individuálním potřebám. "Z pohledu učitele nasazení AI je pro mě něco, co vytvoří prostor učiteli individualizovat výuku a zkvalitňovat výuku, protože neproduktivní činnosti, ty obslužné činnosti může přenést na umělou inteligenci. A z pohledu řízení školy je tady velká paralela s byznysem, kde to prostě šetří některé procesy," dodal ministr.
Zároveň Plaga zdůraznil, že na kladenské střední škole oceňuje simulaci reálného prostředí třeba v případě praktické přípravy kuchařů, propojení s praxí v podobě školní kavárny otevřené pro veřejnost a další způsoby z praxe umožňující studentům se dobře připravit na svou profesi. "To je myslím přidaná hodnota a bylo by fajn, aby to bylo praxí na všech školách, ale všude tomu tak není," doplnil Plaga.