V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná proměna, odborníci chystají studii. Budoucí úpravy rozdělí město zřejmě na etapy kvůli snaze o co nejmenší narušení místního prostředí pro živočichy i rostliny. Letos vedení ekocentra plánuje pouze menší úpravy v okolí vodních ploch, konkrétně údržbu vodohospodářských objektů a zprovoznění dočasných toalet a občerstvení, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
Pavilon s učebnou by měl být hotový do konce května. "Pokud stihne proběhnout kolaudace a předání, tak bychom rádi novou budovu využili už při červnové akci pro rodiče s dětmi," uvedl Heral.
Od září pak bude učebna sloužit hlavně školákům, kterých ročně do ekocentra míří několik tisíc. Kromě prostoru pro výuku a pořádání seminářů budou v pavilonu toalety, kanceláře, technické zázemí i skladovací prostory. Pavilon bude samostatný ve výrobě energie, její přebytky by měly posloužit v areálu. Celkové náklady přesáhnou 20 milionů korun, většinu pokryje evropská dotace.
Pokračuje též příprava projektu na proměnu areálu, který loni rozšířily pozemky zakoupené od soukromého majitele. "Už proběhlo kompletní geodetické zaměření areálu Čabárny a od jeho odkoupení se odtud odvozilo zhruba 90 tun odpadu," doplnil Heral.
Aktuálně vzniká pro komplexní úpravy místních přírodních ploch i soustavu rybníků studie, první výstupy by měly být v polovině letošního roku a podrobný koncept má být do prosince. Se zpracováním projektu bude zároveň město hledat vhodné dotační tituly. Podle dřívějších odhadů vyjde celkové proměna ekocentra na desítky milionů korun.
NSEV každoročně pořádá vzdělávací programy pro více než 10.000 žáků. Věnuje se i organizaci táborů a akcí pro veřejnost.
Přibližně pětihektarový areál by v následujících letech měla doplnit například naučná stezka, dětské hřiště, prostor pro další vzdělávací aktivity nebo parkoviště. Zároveň se bude pokračovat v úpravách zeleně i vodních ploch, což má zlepšit podmínky pro živočichy i rostliny, cílem je především zachování a rozvoj původních druhů. Mezi dlouhodobými plány vedení ekocentra je též objekt s expozicí zaměřenou na vodu a s ní spojené živočichy.