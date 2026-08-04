V kladenském průmyslovém areálu zemřel muž, spadl z mostového jeřábu

V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice dnes večer zemřel muž, spadl z mostového jeřábu. Okolnosti včetně toho, zda šlo o pracovní úraz, vyšetřují policisté, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Policisté na místo vyjížděli po 21:00. "Jednalo se o pád z mostového jeřábu z výšky šest metrů," uvedl Truxa. Muž narozený v roce 1985 zemřel na následky poranění na místě, nařízená bude pitva.
Vyšetřování v areálu večer pokračovalo, zatím není jasné, zda šlo o zaměstnance. Policisté podle mluvčího zjišťují veškeré informace ohledně příčiny pádu.