V kladenském senátním obvodu bude za ODS kandidovat ředitel střední školy Paták

Ředitel Střední pedagogické školy a Střední odborné školy Kladno a zastupitel Stochova Petr Paták (ODS) bude v kladenském obvodu na podzim kandidovat do Senátu, podporuje jej i KDU-ČSL. Chce se zaměřit mj. na vzdělávání, na podporu rodin včetně dostupného bydlení pro mladé lidi a na dostupnost služeb pro seniory, řekl ČTK k dnešnímu zahájení kampaně.
Současnou senátorkou za obvod Kladno je od roku 2020 Adéla Sucharda Šípová, která chce mandát obhájit.
"Chci podporovat kvalitní a moderní školství, větší propojení vzdělávání s praxí a také vytvoření podmínek, aby měli mladí lidé zájem vstupovat do učitelské profese," uvedl Paták. Za důležitou považuje mimo jiné také podporu dostupných služeb a důstojných podmínek pro seniory, pro lidi se zdravotním postižením i pečující rodiny a pracovníky v sociálních službách.
Ve školství působí 20 let a od roku 2015 je ředitelem střední školy. Letos obdržel ocenění Středočeský Ámos 2026. Působí i ve středočeském krajském Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
Šípová bude mandát obhajovat s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Během nového mandátu by se chtěla zaměřit na exekuční právo, které by podle ní mělo být přehledné a lidské, na dostupné bydlení a kvalitu života v regionu. Před šesti lety získala ve druhém kole senátních voleb 67,13 procenta hlasů. Druhý Petr Bendl (ODS) dostal 32,86 procenta hlasů. Celkem tehdy kandidovalo 13 lidí.