V Kladně bude kandidovat devět politických subjektů, stejně jako minule

V Kladně bude letos kandidovat devět politických subjektů, stejně jako v minulých komunálních volbách. Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) bude post obhajovat, řekl dnes ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
Předchozí komunální volby v Kladně v roce 2022 vyhrála Volba pro Kladno, druhá byla ODS. Město vede koalice Volby pro Kladno a ANO.
Lídři dvou nejúspěšnějších stran z minulých voleb se měnit nebudou: Volbu pro Kladno vede primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a ODS kaskadér, koordinátor kaskadérských týmů a zastupitel Leoš Stránský. I ANO má stejného lídra: poslance a kladenského náměstka Františka Bureše.
Kandidátky podala také další uskupení, Kladeňáci s lídryní Annou Gamanovou, dále SPD, Svobodní, Unie pro sport a zdraví, Motoristé sobě a Za Kladno, které si můžeme dovolit! (sdružení KSČM, SOCDEM a nezávislých kandidátů).
Volba pro Kladno v roce 2022 vyhrála volby se 14 mandáty v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhá skončila ODS se šesti mandáty. Po pěti mandátech měly ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN), tři mandáty získalo SPD.
V Mladé Boleslavi, které je druhým středočeským statutárním městem, podalo přihlášku do komunálních voleb osm uskupení, řekla dnes ČTK mluvčí města Šárka Charousková. Při minulých komunálních volbách podalo přihlášku k volbám osm subjektů, do 33členného zastupitelstva se po volbách dostalo šest z nich.
Stejně jako před čtyřmi lety mají společnou kandidátku ANO 2011 s Volbou pro Mladou Boleslav, letos je jejím lídrem současný primátor Jiří Bouška. ODS půjde do voleb s podporou TOP 09 a nezávislých, lídrem kandidátky bude Michal Koliáš. V čele kandidátky hnutí STAN bude náměstek primátora Daniel Marek. Lídryní kandidátky Šance pro Mladou Boleslav bude Jana Krumpholcová (Zelení), na kandidátce jsou i Piráti, kandidáti KDU-ČSL a nezávislí. Hlas pro Boleslav vede Robin Povšík a SPD Jiří Gaudin.
Před čtyřmi lety v Mladé Boleslavi volby vyhrálo ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav, získaly 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhá byla koalice ODS a TOP 09 s devíti mandáty. Třetí STAN má čtyři zastupitele. Město vede koalice ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlasu pro Boleslav. Podle koaliční dohody byl primátorem do dubna 2024 Raduan Nwelati (ODS), poté ho vystřídal Jiří Bouška (ANO).
Politické subjekty pro komunální volby v Kladně a oznámení lídři:
Název volebního uskupení Lídr 2026 Lídr 2022 Lídr 2018
Volba pro Kladno Milan Volf Milan Volf Milan Volf
ODS Leoš Stránský Leoš Stránský Dan Jiránek
ANO František Bureš František Bureš Jiří Chvojka
Opravíme Kladno (Piráti a STAN) Roman Hájek
Koalice pro Kladno (ČSSD a Zelení) Jiří Kunc (ČSSD)
Společně pro Kladno (TOP 09 a KDU-ČSL) Petr Soudek
KSČM Vladimír Moucha Vladimír Moucha
SPD ? Václav Bošek Oldřich Černý
Přísaha Jaroslav Pelc -
Kladeňáci Anna Gamanová Tomáš Kutil
ČSSD Zdeněk Syblík
Zelená pro Kladno Ondřej Novák
Strana svobodných občanů Jana Urzová
Motoristé sobě ?
Za Kladno, které si můžeme dovolit! (sdružení KSČM, SOCDEM a nezávislých kandidátů) ?
Unie pro sport a zdraví ?
Svobodní ?
Zdroj: kandidáti, mluvčí politických stran a volby.cz