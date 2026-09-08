V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda předběžně za 120 mil., nikdo se nezranil

Autor: ČTK
  2:28aktualizováno  3:25
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| foto: ČTK

V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky včetně výškové. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit zpět, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění.

Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.

Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu. "Příčina požáru je v šetření," uvedl Bakalář. Zásah a dohašování budou pokračovat zřejmě během celého dne, dodal.

Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.

Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, už byla vyslána. Na místo míří pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště. "Nástroje, které bude využívat při činnosti, převáží na sklápěcím automobilu S1 Tatra Phoenix," doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.

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