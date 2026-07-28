V Kladně jsou zatím podány dvě kandidátky do komunálních voleb

Kladenský magistrát zatím přijal dvě kandidátky do podzimních komunálních voleb, sdělila ČTK Kateřina Přibylová z oddělení kancelář primátora. Lhůta pro podání kandidátních listin vyprší příští týden v úterý. Před čtyřmi roky bylo v největším středočeském městě zaregistrováno devět kandidátek.
Minulé komunální volby v Kladně vyhrála Volba pro Kladno, druhá byla ODS. Město vede koalice Volby pro Kladno a ANO.
Stejně jako před čtyřmi lety povedou dvě nejúspěšnější strany z posledních komunálních voleb jako volební jedničky primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a kaskadér, koordinátor kaskadérských týmů a zastupitel Leoš Stránský (ODS).
Také kladenské ANO má stejného lídra jako v předchozích volbách - poslance a kladenského náměstka Františka Bureše.
Vítězná Volba pro Kladno v roce 2022 získala 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhá skončila ODS se šesti mandáty. Po pěti mandátech mělo ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN), tři mandáty získalo SPD.
Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
Politické subjekty pro komunální volby v Kladně a oznámení lídři:
Název volebního uskupení Lídr 2026 Lídr 2022 Lídr 2018
Volba pro Kladno Milan Volf Milan Volf Milan Volf
ODS Leoš Stránský Leoš Stránský Dan Jiránek
ANO František Bureš František Bureš Jiří Chvojka
Opravíme Kladno (Piráti a STAN) Roman Hájek
Koalice pro Kladno (ČSSD a Zelení) Jiří Kunc (ČSSD)
Společně pro Kladno (TOP 09 a KDU-ČSL) Petr Soudek
KSČM Vladimír Moucha Vladimír Moucha
SPD Václav Bosel Oldřich Černý
Přísaha Jaroslav Pelc -
Kladeňáci Anna Gamanová Tomáš Kutil
ČSSD Zdeněk Syblík
Zelená pro Kladno Ondřej Novák
Strana svobodných občanů Jana Urzová
Zdroj: kandidáti, mluvčí politických stran a volby.cz