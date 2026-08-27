V Kladně kandiduje i náměstek ministra nebo bývalý poradce Pokorné Jermanové

Autor: ČTK
  10:30aktualizováno  10:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Kladně kandiduje do podzimních komunálních voleb i náměstek ministra zemědělství Oldřich Černý (SPD) a za hnutí Motoristé sobě bývalý poradce a šéf tiskového oddělení za bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Marek Rejman. Mandát obhajuje primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), na jeho kandidátce jsou na prvních pěti místech stejní kandidáti jako před čtyřmi lety včetně současného kladenského náměstka Přemysla Mužíka a dalších kladenských zastupitelů. Na šestém místě je nově historička a předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje Gabriela Havlůjová. Celkem se o hlasy voličů bude v Kladně ucházet devět stran a hnutí.

Před čtyřmi lety vyhrála v Kladně komunální volby Volba pro Kladno, druhá byla ODS. Město vede koalice Volby pro Kladno a ANO. Všechny tři strany mají stejného lídra jako před čtyřmi lety, kromě Volfa (Volba pro Kladno) jsou to kaskadér, koordinátor kaskadérských týmů a zastupitel Leoš Stránský (ODS) a poslanec a kladenský náměstek František Bureš (ANO). Dvojkou na kandidátce ODS je Petr Paták, který zároveň v kladenském obvodu kandiduje do Senátu.

Lídr Motoristé sobě Rejman skončil ve funkci vedoucího tiskového oddělení Středočeského kraje v roce 2020, v odůvodnění uvedl, že vyvodil odpovědnost za vnější komunikaci v kauze trestního oznámení na záchranářku Veroniku Brožovou. Brožová v otevřeném dopise upozornila na údajný nedostatek ochranných pomůcek u středočeských záchranářů, vedení kraje informace tehdy odmítlo a podalo trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, které policie nakonec odložila. O několik měsíců později se nové vedení kraje v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) záchranářce omluvilo.

Opoziční kladenské uskupení Kladeňáci vede do voleb Anna Gamanová (STAN). Lídryní SPD je v Kladně tajemnice městského úřadu v Libušíně a dřívější ředitelka kladenské policie Monika Horová, dvojkou je náměstek ministra zemědělství Oldřich Černý.

Lídrem Unie pro sport a zdraví je manažer v geodézii a specialista katastru Martin Baroch. Za Kladno, které si můžeme dovolit! (sdružení KSČM, SOCDEM a nezávislých kandidátů) je jedničkou sociální demokrat Luděk Svoboda a dvojkou Eva Vlčková (KSČM). V čele kandidátky Svobodných je Filip Souček.

Volba pro Kladno v roce 2022 vyhrála volby se 14 mandáty, druhá byla ODS se šesti mandáty. Po pěti mandátech získaly ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN), tři mandáty SPD.

Politické subjekty pro komunální volby v Kladně a oznámení lídři:

Název volebního uskupení Lídr 2026 Lídr 2022 Lídr 2018

Volba pro Kladno Milan Volf Milan Volf Milan Volf

ODS Leoš Stránský Leoš Stránský Dan Jiránek

ANO František Bureš František Bureš Jiří Chvojka

Opravíme Kladno (Piráti a STAN) Roman Hájek

Koalice pro Kladno (ČSSD a Zelení) Jiří Kunc (ČSSD)

Společně pro Kladno (TOP 09 a KDU-ČSL) Petr Soudek

KSČM Vladimír Moucha Vladimír Moucha

SPD Monika Horová Václav Bošek Oldřich Černý

Přísaha Jaroslav Pelc -

Kladeňáci Anna Gamanová Tomáš Kutil

ČSSD Zdeněk Syblík

Zelená pro Kladno Ondřej Novák

Strana svobodných občanů Jana Urzová

Motoristé sobě Marek Rejman

Za Kladno, které si můžeme dovolit! (sdružení KSČM, SOCDEM a nezávislých kandidátů) Luděk Svoboda

Unie pro sport a zdraví Martin Baroch

Svobodní Filip Souček

Zdroj: volby.cz

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