V Kladně pokračuje kompletní obnova Hřebečské ulice, přibudou parkovací místa

V Kladně pokračuje kompletní obnova Hřebečské ulice, přibudou v ní parkovací místa. Vzniknou také bezpečnější přechody a povrch bude tvořit zasakovací dlažba. První etapa prací začala v polovině června a potrvá do prvního týdne v září, odpověděla na dotaz ČTK Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu.
"Nejzásadnější změnou bude oprava chodníků a změna u přechodů (na zelené ostrůvky s větším rozhledovým profilem), která bude pro osoby se sníženou pohyblivostí mnohem komfortnější a bezpečnější," uvedla Přibylová.
"Parkovací místa budou namísto podélných předělána na kolmá, tím vznikne nárůst přibližně kolem dvou desítek míst," uvedla Přibylová. Na většině parkovacích míst bude využitá zasakovací dlažba, ale na místech pro lidi s průkazem ZTP zůstane dlažba plná, která splňuje normy pro ZTP.
V kladenské ulici V Bažantnici je nyní uzavírka po zásobovací vjezd do prodejny Norma, lidé s handicapem mohou parkovat přímo za domy č.p. 2646 až 2647, kde jsou zadní vchody. "Případně další náhradní parkoviště, ať už pro držitele ZTP či nikoliv, se nachází hned v ulici Arménské na ploše, kde bývají stany cirkusů, přičemž plochu jsme předtím upravili a zpevnili," doplnila Přibylová.
Při druhé etapě prací, která potrvá do 4. října, bude uzavírka od zásobovacího vjezdu do Normy po výjezd u pošty v Jerevanské ulici. Celkové náklady přesáhnou podle zveřejněné smlouvy 36 milionů korun.