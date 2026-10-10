Vyjednávání o koalici v Kladně začalo, lídři dnes dohodu neočekávají. Vítězná Volba pro Kladno i druzí Kladeňáci vyjednávají s ostatními stranami, vzájemnou spolupráci jejich lídři, primátor Milan Volf a Anna Gamanová (STAN) vyloučili, řekli ČTK. Volba pro Kladno zvítězila s 11 mandáty, získala 29,27 procenta hlasů. Druzí Kladeňáci mají deset mandátů a 28,6 procenta. Po pěti mandátech získaly třetí ANO se 14 procenty a ODS se 13,26 procenta. Dva mandáty má Unie pro Sport a zdraví s 5,32 procenty. Největší středočeské město aktuálně vede Volba pro Kladno společně s ANO.
Výsledek voleb primátor nečekal, podle něj se voliči posunuli k levici. "Pro mě je to překvapení, protože já bych vyloženě tipoval nebo kdybych si mohl vsadit, tak bych si vsadil na někoho jiného a určitě ne na uskupení Kladeňáci, kde je STAN, Piráti," uvedl Volf. Podrobnosti o jednáních o koalici neupřesnil, zmínil, že je s ostatními uskupeními v kontaktu.
Kladeňáci se už dnes setkají s ODS, ANO a Unií pro sport a zdraví. "Máme pro ně takový rámcový návrh, co jim nabídneme. Uvidíme, jaká tam bude vůle k jednání. Nicméně neočekávám, že dneska se domluvíme na nějakém definitivním formátu, funkcích, programových bodech a podobně," uvedla Gamanová a dodala, že chce trvat na postu primátora pro Kladeňáky.
Minulé volby v Kladně vyhrála Volba pro Kladno se 36,68 procenta a 14 mandáty, druhá byla ODS se 16,9 procenta a šesti mandáty. Po pěti mandátech měly ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN), obdržely 14,3 a 13,74 procenta hlasů. Tři mandáty získalo SPD se 8,35 procenta hlasů. Hlasování se zúčastnilo 37,13 procenta voličů. Na koalici se dohodla Volba pro Kladno a ANO, získaly 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Primátorem se stal stejně jako v předchozím období Milan Volf.