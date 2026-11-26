Kladenské učiliště bude mít nová tréninková pracoviště a tréninkový byt. Nyní pokračuje modernizace budov v částech města Vrapice a Švermov. Celková cena přestavby bude 35 milionů korun, část zaplatí evropská dotace. Hotovo by mělo být v roce 2028, informovala dnes ČTK mluvčí středočeského hejtmanství Zuzana Žídková.
Učiliště bude mít opravená pracoviště i zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří studují obory zedník, kuchař, malíř, truhlář, elektrikář, zahradník, cukrář a prodavač. Původní prostory už byly zastaralé a nestačila ani jejich kapacita. Součástí investice je i příprava tréninkového bytu pro dvouletou praktickou školu.
"Rekonstrukce přispěje k tomu, že se zvýší kvalita podmínek pro odborné vzdělávání a současně i šance na vyšší uplatnění těchto žáků na trhu práce," uvedl krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha (STAN). Dodal, že nové prostředí by žáky mělo motivovat také k tomu, aby ze školy neodcházeli předčasně a dokončili si střední vzdělání.
Odborná pracoviště budou vybavená tak, aby simulovala skutečné pracovní prostředí ve firmách. "Žáci zde budou vykonávat individuální praxe a během tří ročníků studia budou postupně vedeni ke stále větší samostatnosti při plnění pracovních úkolů, včetně zadávání samostatných úkolů, jejich kontroly, hodnocení a podobně," doplnila ředitelka školy Ivana Sedláková.