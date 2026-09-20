V Kladně začnou velké dopravní stavby, tématem je i stavba parkovacích míst

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Kladně začne brzy několik zásadních dopravních staveb včetně opravy Sítenského mostu a silnice Na Valmetce, která zajistí odvedení nákladní dopravy z průmyslové zóny dřívější Poldi. Parkovacích míst ve městě přibyly v uplynulých letech stovky, ale je třeba vybudovat další, především na sídlištích, shodla se většina lídrů kladenských uskupení, která jsou v zastupitelstvu Kladna a kandidují v říjnových komunálních volbách. Naopak se lídři neshodou na tom, zda městskou hromadou dopravu vrátit do jednotného krajského systému, nebo ji zachovat samostatně. Od tranzitní dopravy městu uleví i chystaný obchvat Kladna, jedná se o investici Ředitelství silnic a dálnic. Kladno aktuálně vede koalice Volby pro Kladno a ANO.

Letos v Kladně přibylo zhruba 400 parkovacích míst a za uplynulé čtyři roky přes 1200. V centru města nyní řidičům slouží například nové parkoviště poblíž pošty, v kladenské části Kročehlavy přibyly desítky míst třeba v Dánské ulici nebo v ulici U Hvězdy, v části Rozdělov postupně přibyly třeba v Helsinské ulici. Vedení radnice připravuje další. "V budoucnu přikročíme k výstavbě některých parkovišť do patra, tomu se jednoduše nevyhneme. A developeři při bytové výstavbě musí počítat s tím, že sami zajistí dostatečné parkovací kapacity ve svých projektech," uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Ohledně zapojení developerů se s ním shoduje i lídr kladenské ODS Leoš Stránský, který chce parkování řešit především na sídlištích přidáním nových ploch a lepším uspořádáním současných.

Současné vedení města chce pokračovat v navyšování parkovacích kapacit na sídlištích v Kročehlavech a Rozdělově, u sportoviště Sletiště přibydou parkovací místa na nedávno získaných pozemcích u ulice Sportovců. "Záměrem stávajícího vedení města je v budoucnu vybudování velkokapacitních (nadzemních či podzemních) parkovišť, která by mohla vzniknout například u Sletiště (v místě stávajícího parkoviště by se šlo do patra), v ulici V. Rabase, v kročehlavském a rozdělovském sídlišti, nebo při úpravě veřejného prostranství za zastávkami na třídě ČSA naproti náměstí Svobody, kde se uvažuje o podzemním parkování," uvedl mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Parkovací zóny, které jsou jen v centru města, se za uplynulé čtyři roky neměnily a neměnily se ani platební tarify. Vedení Kladna se nezapojilo do jednotného systému středočeské a pražské veřejné autobusové dopravy a drží vlastní tarif, jízdné v uplynulém volebním období nezdražovalo. Posílilo některé spoje do části Švermov a chystá se zavést linku MHD do lokality Korea. Vlastní tarif chce držet i v budoucnu, s čímž souhlasí i lídr ANO František Bureš. "Chceme, aby Kladno mohlo rozhodovat o rozsahu a četnosti spojů podle potřeb svých obyvatel a zároveň mělo možnost zachovat současnou cenu jízdného," uvedl.

Naopak opoziční uskupení Kladeňáci, které vede Anna Gamanová, chce kladenskou MHD vrátit do systému PID, což podle nich přinese jednotné jízdné, moderní vozy a lepší návaznost spojů, zejména do okrajových čtvrtí jako Švermov a Kročehlavy.

Lídr ODS chce řešit návaznost autobusů na vlaky a spojení do práce a škol. "Linky a intervaly musí odpovídat tomu, kde lidé skutečně jezdí, a počítat s novými obyvateli. Podporujeme pokračování rychlodráhy do Prahy a na letiště i její prodloužení do Dubí. K nádraží se ale člověk musí také rozumně dostat," uvedl Stránský. "Dalšími prioritami jsou oprava Sítenského mostu s připravenými objízdnými trasami, nová komunikace z Poldi, která odvede kamiony z obytných čtvrtí, a opravy ulic a chodníků," dodal Stránský. Zmínil i zlepšení koordinace uzavírek.

Monika Horová, která do voleb vede kladenskou SPD, chce pro městskou hromadnou dopravu "radikální technologický skok", který by spočíval v dynamickém řízení křižovatek s absolutní předností pro autobusy a v zavedení jednotného, plně digitálního tarifu provázaného s okolními regiony. "Parkovací krizi nelze vyřešit pouhou represí, ale jedině kombinací masivní výstavby vertikálních parkovacích struktur na okrajích obytných zón a zavedením chytrého rezidentního systému, který s využitím senzorů garantuje parkovací místo lidem s trvalým pobytem," uvedla Horová.

Podle ní je třeba také bezodkladně vybudovat strategické obchvaty odvádějící tranzitní dopravu mimo zastavěná území a současně investovat do bezpečné, oddělené infrastruktury pro alternativní mikromobilitu, což jsou například cyklostezky.

Kladenské ANO nechce problém s parkováním na sídlištích řešit na úkor zeleně a zároveň zdůrazňuje, že každá lokalita potřebuje vlastní řešení. "Někde dává smysl parkovací dům, například na Růžovém poli nebo U Sletiště, jinde úprava organizace dopravy, jednosměrné ulice nebo rozšíření stávajících parkovacích kapacit. Řešení chceme vždy hledat společně s lidmi, kteří v dané lokalitě žijí," doplnil Bureš.

Kladeňáci chtějí zavést rezidenční zóny a zpoplatnění. "Veškerý výnos poputuje do fondu na řešení parkovacích potřeb; omezíme také noční stání rozměrných vozidel na sídlištích a podpoříme sdílená auta," uvedli ve zveřejněném programu.

V Mladé Boleslavi, druhém největším městě Středočeského kraje, patří k dlouhodobě řešeným dopravním tématům parkování. Letos město výrazně rozšířilo regulované parkování, od února zavedlo systém v lokalitě B2 zahrnující zhruba 25 ulic mezi Zalužanskou ulicí a třídou Václava Klementa. Podle města systém funguje dobře a místní si na nová pravidla zvykli, radnice už ale provedla dílčí úpravy, například u městského bazénu. Regulované parkování chce město rozšířit i do dalších částí, konkrétní postup však bude záviset na novém vedení města po komunálních volbách, řekla ČTK mluvčí Šárka Charousková.

V Kolíně patří k nejvýraznějším dopravním změnám tohoto volebního období zavedení bezplatné MHD v roce 2023. Město si od ní slibovalo, že část lidí přesedne z aut do autobusů a opatření tak pomůže zmírnit silnou automobilovou dopravu ve městě. Počet cestujících se od té doby více než zdvojnásobil, v pracovní dny MHD přepraví kolem 11.400 lidí oproti zhruba 5100 v roce 2022. Město také zavedlo sdílená kola a světelné křižovatky v Ovčárecké ulici zapojilo do dynamického řízení provozu. Jedním z problémů, které dál řeší, je parkování, konkrétní opatření má navrhnout připravovaná studie.

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